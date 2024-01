Opinião dos leitores do JC: Esqueletão

Jornal do Comércio, 21/12/2023) Vai causar transtorno sim, mas se deixarem assim e cair sozinho vai ser muito pior! (Leandro Rosário Ribeiro) O Edifício Galeria XV de Novembro, também conhecido como Esqueletão, que fica no Centro Histórico de Porto Alegre, será demolido em 8 de janeiro. O prédio, que conta com 19 andares, está inacabado desde a década de 1950. Ele foi completamente evacuado, portanto não contava com nenhum morador desde o ano de 2021. O processo de implosão preocupa os comerciantes da vizinhança . (, 21/12/2023) Vai causar transtorno sim, mas se deixarem assim e cair sozinho vai ser muito pior! (Leandro Rosário Ribeiro)

Esqueletão II

Décadas de atraso, sempre pondo em risco a população e os prédios no entorno. (Içara Maineri)

PIB gaúcho

Depois de cinco anos em que a Serra estava consolidada como a segunda área do Estado com maior participação no PIB, o Norte agora ocupa essa posição . Conforme o levantamento do IBGE, a região que tem Passo Fundo como referência concentrou naquele ano 81,2 bilhões do PIB gaúcho (13,98%), enquanto a região que tem Caxias do Sul no seu centro de referência, R$ 78,6 bilhões (13,5%). A região metropolitana, que inclui o Litoral, e tem Porto Alegre como referência, lidera este ranking, concentrando R$ 239,1 bilhões de PIB (41,15%) (Jornal do Comércio, 29/12/2023). Passo Fundo é uma das cidades que mais cresce no Estado e a quarta na geração de empregos no Rio Grande do Sul. Hoje são mais de 100 edifícios sendo construídos na cidade que representa o potencial de crescimento atual e futuro da região. (Cristian Cruz Casanova)

Investimento

Yara conclui obra e amplia capacidade de fábrica de fertilizantes em Rio Grande. Finalizado o ciclo de R$ 2 bilhões de investimentos da Yara Fertilizantes, a fábrica no Porto-Indústria além de se tornar muito mais competitiva, ampliou sua capacidade plena final de 1,4 milhão de toneladas por ano para 2,2 milhões toneladas de fertilizantes por ano (Jornal do Comércio, 01/12/2023). A logística a partir do porto de Rio Grande para os outros estados ocorre toda por carretas. É para arrebentar! (Vinícius Moraes)

4º Distrito

Mais quarteirões dos bairros que formam o 4º Distrito terão direito aos benefícios fiscais concedidos pelo Programa 4D de Regeneração Urbana. A Câmara de Porto Alegre aprovou na quarta-feira (13 de dezembro de 2023), o projeto de lei do Executivo que expande a área com benefícios conforme instituído pela Lei Complementar nº 960/2022 (Jornal do Comércio, Coluna Pensar a Cidade, 15/12/2023). O problema da cidade está entre as avenidas Farrapos e Voluntários da Pátria, onde nem varrição existe. É neste entorno que a isenção deve existir, mas a lei manobra para favorecer o construtor onde ele deseja construir, e não onde precisamos melhorar a cidade. (Maria Angela Camini)

