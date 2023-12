Jornal do Comércio, 27/12/2023 Palco de grandes glórias do Grêmio entre 1954 e 2013, o Estádio Olímpico Monumental é, hoje, motivo de lamento de torcedores e de insegurança para moradores da região do bairro da Azenha, em Porto Alegre. O estádio segue com seu destino indefinido devido aos impasses entre o clube e a construtora Metha (). Que abuso! Pobres moradores do bairro que sofrem todo o impacto negativo desse abandono, enquanto tal estrutura deveria há muito ter sido implodida, liberando o terreno para usos diversos agregadores de valor a esse bairro. Omissão abusiva e muito feio para o Grêmio desrespeitar a cidade e especialmente esse bairro assim. (João Maurício Hack Cardozo)

Fogos de artifício

Jornal do Comércio, 28/12/2023 O Ano Novo é celebrado com festa, e muitas vezes acompanhada de fogos de artifício. O ruído, além de estresse intenso, aumenta as chances de fuga e acidentes envolvendo os pets (). Pois existe uma lei 15.366/2019, de autoria da deputada estadual Luciana Genro (PSOL), que proíbe fogos de artifício com ruído no Rio Grande do Sul. (Gabriel Brandão)

Varejo

Jornal do Comércio, 27/11/2023 O Carrefour está fechando unidades no Rio Grande do Sul e em outras regiões do Brasil (). A melhor operação dessas lojas foi no período do Sonae até o início dos anos 2000. Depois da venda para o WalMart e depois para o Grupo BIG as lojas começaram a decadência, que está culminando com a aquisição das lojas pelo Carrefour. No varejo de hipermercados e supermercados não basta apenas ter a promessa de preço baixo. O que fideliza o cliente são lojas limpas, mix de produtos, qualidade e frescor nos perecíveis e um bom serviço que inclui vários caixas abertos e atendimento gentil. (Candido Tiaraju)