No acumulado de janeiro a outubro deste ano, a cidade de Porto Alegre foi a líder dos investimentos no Rio Grande do Sul, entre os aportes feitos pelas prefeituras municipais, registrando valores liquidados na ordem de R$ 253,4 milhões. O volume de investimentos da capital gaúcha praticamente igualou-se aos valores aplicados no mesmo período de 2022, apresentando uma ligeira queda de 0,9%. Caxias do Sul ocupa a segunda posição desse ranking, com investimento de R$ 98,2 milhões, um crescimento de 32,9% (Jornal do Comércio, 26/12/2023). E inacreditavelmente os jovens porto-alegrenses não têm nem noção da força do Interior que, infelizmente, trabalha muito mais que a Capital. (Mateus Rosa)