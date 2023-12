Minuto Varejo

Shopping mais antigo do Rio Grande do Sul e o quarto a surgir no Brasil, o João Pessoa, em Porto Alegre, completou 53 anos. Diante das alterações de mercado, está buscando se adaptar, com a abertura de lojas (). Amo o shopping João Pessoa e a farmácia Panvel só veio acrescentar o que estava faltando! (Teresinha Ramao)

Adoro este shopping, desde o cinema, até cafeteria e sorveteria. Agora com supermercado, ficará ainda melhor. (Izabel Cristina)

Eu gosto também! Lugar ótimo. Falta mesmo um supermercado na Azenha. (Leonilda Zarichta Nichele)

Feiras ecológicas

O projeto de lei da Prefeitura de Porto Alegre que regulamenta as Feiras Ecológicas foi aprovado pela Câmara Municipal (). Agora, a cidade precisa debater como qualificar os espaços públicos ocupados pelas feiras, desenvolvendo projetos focados no bem-estar dos consumidores e dos feirantes. (Milton Cruz)

Premiação

Parabéns pelo, e pela. Estas conquistas comprovam a qualidade do jornalismo que acessamos diariamente através das páginas, do aplicativo e do site do Jornal do Comércio. Tradição e tecnologia resultam em produtos de alta qualidade, com cadernos e suplementos de grande relevância para leitores e anunciantes. (Gilberto Jasper)