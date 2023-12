Na Zona Sul de Porto Alegre, em frente a uma escola e ao lado de um posto do Samu, quem pede socorro é um poste de luz. A estrutura resiste com o "esqueleto" à mostra em sua base. O interior do poste passou a ser usado como lixeira por quem passa pelo local (Coluna Começo de Conversa, Jornal do Comércio, 14/12/2023). Abandono a céu aberto. Enquanto não cai, não mata e não gera atenção da imprensa, é isso. Se houvesse fiscalização adequada para melhorar a estrutura da cidade, essas coisas seriam resolvidas. As ruas completamente sujas. Somado com o lixo dos contêineres mal recolhidos é uma beleza. Basta dar uma circulada na parte nos bairros Menino Deus e Azenha e adjacências. Só sei que as cobranças do IPTU estão prontas. (Iara Do Carmo)