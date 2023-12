O Brasil é o país com mais casos de dengue no mundo e responde por 5% dos óbitos pela doença. Nesse contexto, a região Sul tem acompanhado uma escalada de casos nos últimos anos (Jornal do Comércio, 23/11/2023). O mosquito está em todo o lugar. Em Porto Alegre tem mosquito desde o transporte público até no próprio consultório médico. Pode parecer mentira, mas em 2022 eu estava no posto de saúde pegando o meu resultado positivo de dengue e fui picado por um mosquito na recepção. Dois dias depois, fui internado e fiquei três dias no hospital. Espero que a vacina seja logo disponibilizada. É uma esperança para 2024. (Éverson Figueiró)