Anuário de Investimentos RS

As pás para a montagem dos aerogeradores do Parque Eólico Coxilha Negra, de Santana do Livramento, aos poucos são transportadas do Porto de Rio Grande em direção à Fronteira Oeste (Anuário de Investimentos do RS 2023, Jornal do Comércio, 27/11/2023). Para se ter uma noção da desindustrialização do RS, as pás são produzidas no Nordeste. Já ouvi, várias vezes, que o governo iria incentivar a produção de componentes e estruturas para energia eólica. Quando será? (Antônio Carlos)