Jornal do Comércio, 29/11/2023 A lei que proíbe cobrar do usuário de serviços de água do Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre a reposição de hidrômetro após furto foi sancionada em novembro. O texto do vereador Ramiro Rosário (PSDB) foi escrito inteiramente utilizando o ChatGPT, uma ferramenta de Inteligência Artificial (). Sensacional! A IA está aí para auxiliar em todas as áreas, e o vereador fez a lei justamente para mostrar isso. (Denis Helfer Carvalho)

Inteligência Artificial II

Não morro de amores pela IA, porque beneficia os ineptos e os desprovidos de talento. Porém, o que chamou a minha atenção é que a referida lei não beneficia políticos... Então, nada contra. Ainda mais que seguiu os trâmites normais. O perigo é ser redigida por um político, ser aprovada por políticos e beneficiar políticos. (Nell Morato)

ICMS

Site, JC, 04/12/2023 A direção da Fecomércio-RS prefere o fim das desonerações fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que somaram em 2022 cerca de R$ 11,8 bilhões a menos no caixa estadual, em vez da elevação da alíquota geral do tributo. A majoração, de 17% para 19,5%, tramita na Assembleia Legislativa e será votada ainda em dezembro (). Bastaria o governo cobrar os devedores de ICMS que estão há anos na lista para, de fato, aumentar a arrecadação. De quebra, não prejudicaria mais ainda a população gaúcha. É só querer! (Itamar de Paula Santos)

Meia passagem

Fui aluno de escola pública e conquistei minha formação graças a fatores como esforço pessoal, bons professores, alimentação no RU, meia passagem escolar, etc. Agora, vejo a prefeitura de Porto Alegre emitir portaria limitando a meia passagem escolar a estudantes, através de uma rígida tabela de renda familiar. Ora, independentemente do valor, a renda da família de um estudante tem compromisso com a sua manutenção, vestimenta e material escolar. O transporte escolar é um dever do Estado, que será beneficiado posteriormente à formação do aluno, quando ele passar a se tornar produtivo. O discurso é de cidade da inovação, da ciência e da tecnologia, mas a administração acaba de optar pelo atraso. (Sérgio Becker)

Correção

Diferente do publicado na página 5 da edição de 8,9 e 10 de dezembro, e na página 31 do Anuário de Investimentos 2023, o projeto Bacco Wine Heaven, do Grupo Belmais, que pretende ser o primeiro Resort Eno Experience no Vale do Vinhedos, será erguido no município de Garibaldi, na chamada Linha Baú. Garibaldi faz parte da região produtora de vinhos, conhecida como Vale dos Vinhedos, juntamente com Bento Gonçalves e Monte Belo do Sul.