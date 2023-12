Jornal do Comércio, edição de 06/12/2023 Aplicado a cada três anos, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) mede os conhecimentos de alunos de 15 anos de idade em Matemática, Leitura e Ciências. No total, 690 mil estudantes de 81 países fizeram os testes. O Brasil manteve-se estável nas pontuações, mas vale destacar que menos de 50% dos alunos conseguiram nível mínimo de aprendizado em Matemática e Ciências (). O que esperavam com esse sistema implantado no Brasil no qual o aluno não roda? O Houaiss diz que a língua portuguesa possui 228 mil verbetes. Quantos desses eles sabem? (Luiz Carlos Py)

Educação II

Estudantes que concluem o ensino fundamental sem dominar as quatro operações básicas da Matemática, concluem o Ensino Médio sem nunca terem lido um livro, sem dominar um segundo idioma, sem saber nada de Geografia, História, Física, Química, Biologia. Universitários que cometem erros grosseiros de ortografia e gramática. A educação foi relegada, colocada em segundo plano. (André Pereira)

Educação III

Esperar o que com esse sistema, no qual não se pode mais rodar os alunos? O governo, para fazer números, paga para eles irem à escola e, no final do ano, passam até mesmo aqueles que nunca frequentaram as aulas. (Carlos Felipe Souza)

Educação IV

Entra governo, sai governo e todos prometem prioridade para a educação. Só conversa fiada. (José Luiz Soares)

Desoneração da folha

Em artigo publicado no dia 06/12/2023 no Jornal do Comércio , o deputado Delegado Zucco (Republicanos) faz críticas ao veto à desoneração da folha de pagamento, citando o estudo da Fiergs que alega o fechamento de 413 mil postos de trabalho no Rio Grande do Sul. Como defender a desoneração seletiva de determinados setores econômicos e manter onerados os outros? Por acaso o setor coureiro-calçadista é mais importante do que o setor educacional? A construção civil é mais importante do que a saúde? Não sou contra a desoneração, desde que seja estendida também aos setores mais importantes para a formação sólida de um País. Hoje, quem possui mais poder e lobby político é agraciado com a dita desoneração, enquanto outros pagam o pato. (Arthur H. Heck)

Vinho

Site, GeraçãoE, 05/12/2023 Um vinho sem complicações, pensado para ser consumido em qualquer lugar e ocasião. Essa é a proposta do Suspeito, novo negócio de vinhos de Porto Alegre. Com foco no público jovem adulto, a marca busca aumentar as possibilidades de consumo da bebida (). Um vinho redondo da ideia à execução. (Vanessa Hermes)