Caderno Logística, Jornal do Comércio, 05/12/2023 Pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) mostra que o estado de conservação da maioria das estradas no Brasil (67,5%) é regular, ruim ou péssimo, enquanto apenas 32,5% é considerado ótimo ou bom. Em relação ao RS, 72,2% das estradas têm problemas (). Assustador o número revelado pela CNT. Muitos preocupados com o agronegócio, afirmando ser poluidor, e não fazem nada para cuidar das nossas estradas. É muito difícil trabalhar no Brasil! (Sérgio Tostes de Escobar)

Alta do ICMS

JC, 05/12/2023 Em audiência no dia 4 de dezembro, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) aprovou indicativo de apoio ao aumento do ICMS proposto pelo governador Eduardo Leite (). A Famurs vai virar a casaca? Que lástima! (Claudio Elias Franco Borges)

GE no Bairros

Caderno GeraçãoE, JC, 30/11/2023 A Livraria Gato Preto é a mais nova operação do complexo esportivo, comercial e de lazer Ipanema Sports. O espaço começou a operar em 1º de dezembro. A novidade é inspirada em um conto de Edgar Allan Poe (). Parabéns às empreendedoras pela iniciativa. Precisamos de mais espaços como este. Adoro esse conto do Poe, assim como O Barril de Amontillado. (Sandra Radin)

Rainha do Mar

Site, JC, 1º/12/2023 O tradicional supermercado Silva, de Rainha do Mar, encerrou suas atividades após 40 anos de operação, frustrando muitos veranistas que tinham no local uma referência no setor de padaria (). Agora teremos que encontrar algum substituto. Será difícil! (Joseila Souza)

Rainha do Mar II

Que pena! O supermercado Silva vendia o melhor pão da praia. (Rosany Franck)

Vindima 2024