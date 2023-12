Coluna Espaço Vital, Jornal do Comércio, 05/12/2023 O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve decisão da Justiça do Rio Grande do Sul que proibiu proprietários de apartamentos em Porto Alegre de locarem seus dois imóveis por meio da plataforma Airbnb. Para a corte superior, no momento em que alguém fixa residência em um prédio - como proprietário ou inquilino - é automática a sua adesão às normas internas do condomínio (). Se eu tenho o direito de alugar meu apartamento por 5 anos, um ano, 3 meses... por que eu não posso "alugar" por um final de semana? (José Serrano Agustoni)

Espaço Vital II

Correto! Quem gostaria de ter uma vizinhança que muda toda semana, entra e sai de desconhecidos semanalmente. (Carla Hilgert)

Mérito Farroupilha

Site, JC, 28/11/2023 Concordo integralmente com o leitor Lauro Wallace, que escreveu à Palavra do Leitor em 08/12/2023, a respeito da injustificável concessão da Medalha do Mérito Farroupilha ao jogador Luis Suárez (), que, além de não cumprir integralmente seu contrato com o Grêmio, desconsiderou e frustrou a fiel torcida tricolor, e os cronistas esportivos gremistas, que o endeusaram, para sempre. Muitos outros craques extraordinários passaram pela Dupla ao longo do tempo, sem terem sido agraciados com tão importante honraria. (Manoel dos Santos)

Litoral Norte

JC, 05/12/2023 A Câmara Municipal de Torres aprovou as alterações no Plano Diretor e, a partir de agora, uma nova lei municipal irá regrar toda a urbanização da cidade do Litoral Norte gaúcho (). Um absurdo o novo plano diretor de Torres - que se tornará uma Camboriú -, sem qualquer estrutura viária, de esgoto e infraestrutura. (Naná Hausen)

Térmica Rio Grande