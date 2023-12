Obras no Centro Histórico de Porto Alegre

As diversas obras em execução na região do Centro Histórico de Porto Alegre estão causando transtornos aos lojistas e clientes que frequentam o local. Entre as vias afetadas, estão a Rua dos Andradas, a Uruguai e a José Montaury (Jornal do Comércio, 07/12/2023). Esses dias fui ao Centro e caminhei da Andradas ao Mercado Público. No trajeto, fui perguntando aos obreiros quando acabariam os trabalhos. Sem querer desanimar quem é empresário (a) e depende do movimento, ouvi de 8 meses a 2 anos. Em abril fui ao Centro e ouvi que seriam 6 meses. Estamos em dezembro, muitos comércios fechados. Sem previsão de término é injusto com comerciantes que dependem do movimento para ter renda e pagar os aluguéis dos empreendimentos. (Gabi Barboza)