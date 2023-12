Jornal do Comércio, 04/12/2023 A prefeitura de Xangri-Lá, no Litoral Norte do RS, deve promover neste mês a primeira audiência pública sobre o Plano de Saneamento, uma preocupação de veranistas e moradores depois da aprovação da revisão do Plano Diretor. A situação se justifica pela previsão de crescimento da população, já que foram liberadas construções de prédios acima de sete andares (). É o mínimo que podem fazer: ligar o esgoto de todos os usuários da Corsan na rede para acabar com o constrangimento pelo cheiro de esgoto com as altas do lençol freático! Que o Ministério Público intensifique a cobrança. (Jerson Krilow)

Xangri-Lá II

As reportagens do JC sobre o litoral Norte reforçam a importância que os veranistas têm no sentido de melhorar as condições ambientais e o progresso da região. (Fernando Nascimento)

Novo site do JC

recente lançamento do novo portal de notícias Parabéns ao JC pelo, integrando as celebrações dos seus 90 anos. O esforço e a dedicação empreendidos para aprimorar a experiência dos seus leitores é o reflexo do compromisso que o veículo possui com os gaúchos, baseado na transparência e na veracidade das informações publicadas. Proporcionar um ambiente mais acessível, mantendo a sua qualidade editorial, com plataforma moderna e eficiente é valorizar os seus leitores e a autoria dos seus conteúdos nesta era digital. (Delegada Nadine, deputada estadual - PSDB)

GE nos bairros

Caderno GeraçãoE, JC, 30/11/2023 O GE nos Bairros de novembro contemplou o bairro Ipanema, região da Zona Sul de Porto Alegre que reúne negócios tradicionais e empreendedores estreantes (). Mostrou lugares encantadores! (Maria Aparecida Vieira Souto)

ICMS

JC, 28/11/2023 O governador Eduardo Leite enviou projeto de aumento do ICMS à Assembleia Legislativa com a justificativa de que o RS pode perder R$ 100 bilhões em 25 anos com a aprovação da reforma tributária. Agora, o governador espera contar com apoio de empresários e prefeitos para o aumento do tributo de 17% para 19,5% (). O governo poderia ao menos ser sincero e dizer que precisamos consertar a irresponsabilidade eleitoreira de engessar o ICMS dos combustíveis do ano passado, obviamente muito mais simples de controlar. (Eduardo Bauer Londero)

Correção

Diferentemente do que foi publicado, o crédito da foto do espetáculo Flamencura, do Tablado Andaluz, publicada na contracapa da edição conjunta de 14 e 15 de novembro de 2023 do Jornal do Comércio, é de Fernando Espinosa Souza.