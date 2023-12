Termelétrica Rio Grande

A previsão é que a Aneel barre o projeto da Termelétrica Rio Grande e passe para o Ministério de Minas e Energia as futuras decisões. A outorga do projeto foi revogada pela Agência devido a atrasos na execução do projeto. Atualmente, o grupo Bolognesi tem um acerto de transferência dos direitos do empreendimento para a espanhola Cobra (). Não há projeto de país. Pequenas tribos puxam a corda como lhes convém. (Vinícius Moraes)

Termelétrica Rio Grande II

O Rio Grande do Sul está sendo prejudicado de todas as formas por órgãos federais. O pior é que o nosso povo não reage mais. Em tempos passados, éramos ouvidos e respeitados porque lutávamos pelo nosso futuro. Agora o êxodo é o nosso caminho. É triste! (Nevile A. Przybylski)

Lotações

Mérito Farroupilha

A concessão da Medalha do Mérito Farroupilha foi instituída pela Assembleia Legislativa para homenagear cidadãos brasileiros ou estrangeiros que tenham prestado serviços relevantes para o desenvolvimento econômico, social ou cultural do RS. Fiel a este objetivo, há poucas semanas, com toda justiça, foi agraciado com esta honraria o desembargador Alfredo Guilherme Englert, em reconhecimento a seu trabalho voluntário como provedor da Santa Casa há quase duas décadas. Nesta semana, com muito mais estardalhaço, a mesma honraria foi concedida ao jogador de futebol uruguaio Luis Suárez (). Além das alegrias proporcionadas à torcida do Grêmio por suas primorosas atuações, o que mais fez ele para o bem do povo gaúcho para merecer a medalha? (Lauro de Wallau)