Novo site do JC

Jornal do Comércio, 1º/12/2023 Jornal do Comércio pelo lançamento do novo site, com olhar mais dinâmico e atrativo, preservando a essência de conteúdo de credibilidade que consolida uma tradição. (Gustavo Victorino, deputado estadual - Republicanos) Em novembro, o Jornal do Comércio colocou no ar seu novo site. O investimento na versão digital integra as celebrações de 90 anos do veículo. Agora, o site está mais dinâmico, com uma capa que abriga maior diversidade de assuntos, ampliando a exibição dos conteúdos produzidos (). Parabéns a equipe dopelo lançamento do novo site, com olhar mais dinâmico e atrativo, preservando a essência de conteúdo de credibilidade que consolida uma tradição. (Gustavo Victorino, deputado estadual - Republicanos)

Novo site II

Parabéns ao JC, veículo que há décadas promove com sucesso a perfeita harmonia entre avanços tecnológicos e tradição, o que resulta em um jornal ágil, moderno e sintonizado com as novas tendências. O lançamento do novo site é um presente aos leitores e assinantes. Vida longa ao Jornal do Comércio! (Gilberto Jasper, jornalista)

Novo site III

Só poderíamos esperar esta beleza do JC. Parabéns! (João Carlos Rosa)

Novo site IV

Excelente composição visual e facilitadora na operação. (João Ludes Nodari)

Energia

JC, 30/11/2023 Apesar de ser amplamente regulado, o serviço de abastecimento de energia gera, frequentemente, discussões entre consumidores e concessionárias sobre obrigações e valores envolvendo a relação entre ambas as partes e essa situação não exclui a CEEE Grupo Equatorial Energia. Queixa manifestada por alguns clientes da distribuidora é a cobrança de valores a mais do que os já pagos na conta de luz (). Não podemos nos contentar com um serviço de péssima qualidade como o que está sendo feito, porque a conta é paga todos os meses e não é barata! (Antônio Bittencourt)

Lotações I

JC, 29/11/2023 Na crise enfrentada pelo sistema de lotações de Porto Alegre, há queda acentuada no número de passageiros e a extinção de algumas linhas (). O valor das passagens é alto e, ainda por cima, os horários são reduzidos. Nas vezes que precisei de uma lotação na região central, ela não passou. Chego no local mais rápido caminhando ou indo de Uber do que ao ficar esperando. (Larissa Madruga)

Lotações II

Registrei o pedido de reativação da lotação na Antônio de Carvalho na EPTC, que me respondeu que não tem público! Melhor é superlotar o T4 e ainda ter de fazer baldeação com o T1, mais cheio impossível, para chegar ao Menino Deus ou Praia de Belas. Uma situação ridícula e um caos na mobilidade urbana. (Carine Mercisa)