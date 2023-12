Jornal do Comércio, 27/11/2023 O governo gaúcho está confiante que o certame de concessão do Cais Mauá de Porto Alegre, marcado para o dia 21 de dezembro, terá uma conclusão diferente da tentativa realizada no ano passado, que não atraiu empreendedores (). O Cais é uma área abandonada. Deveria ser entregue de graça para a iniciativa privada para construir edifícios altos e transformar a cidade, isso sim! (Julyo Cezar)

Cais Mauá II

É uma certeza que as cheias do Guaíba podem atravancar concessão de Cais em Porto Alegre. Quem vai comprar salas/apartamentos em torres construídas em área inundável? Sou engenheiro aposentado do antigo Departamento Estadual de Portos Rios e Canais, conheço "um pouco" do assunto. (Hermes Vargas dos Santos)

Lotações

JC, 29/11/2023 O sistema de lotações de Porto Alegre enfrenta a pior crise de sua história, com a queda acentuada no número de passageiros, o que levou à extinção de algumas linhas (). Semelhante ao que ocorreu com os datilógrafos. Agora, o Uber mudou o setor. (Eduardo Brock)

Lotações II

Se direcionassem as lotações para rotas de grande fluxo, tipo a do T11 sempre lotado, tenho certeza de que muitas pessoas optariam pela lotação para ir para casa ao invés de ficar uma hora tentando entrar em um T11. (Miriam Santos)

Desoneração da folha

JC, 30/11/2023 Para o ex-secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, uma maneira de melhorar a reforma tributária que está em discussão no País seria vincular ao projeto a desoneração da folha de pagamento (). Estado mínimo para o povo e Estado máximo para as elites. Essa é a verdade quando gritam contra o veto de Lula à desoneração da folha de pagamentos. Defendem ajuste fiscal somente para os mais pobres. Para os ricos, é todo tipo de isenção e regalia tributária. (Eli Cunha)

Compras internacionais