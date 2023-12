A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) está se mobilizando contra o projeto do governo Eduardo Leite (PSDB) que propõe a majoração da alíquota básica do ICMS de 17% para 19,5%. A entidade tem articulado junto a deputados estaduais pela rejeição do projeto. Na Entrevista Especial da editoria de Política (JC, 27/11/2023), o vice-presidente de Integração da Federasul, Rafael Goelzer, expôs os argumentos pelos quais os empresários gaúchos consideram a medida prejudicial aos estados. Parabéns a editoria do jornal em publicar uma entrevista com um empresário, jovem e ativo, fugindo de entrevistas com políticos e representantes de governo. Precisamos de entrevistas com jovens empresários e novas ideias demonstrando o que deu certo. (Olemar Teixeira)