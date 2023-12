A Câmara Municipal de Xangri-Lá aprovou, por unanimidade, na segunda-feira, o projeto de revisão do Plano Diretor. Um dos temas mais polêmicos foi o que amplia o limite de altura máxima dos prédios (Jornal do Comércio, 28/11/2023). Parabéns Xangri-Lá. Progresso e geração de emprego e renda para a população local. (Rodney Zinn Carvalho)

Xangri-Lá II

Todo litoral está à mercê da especulação imobiliária. Praias, se é que pode-se chamar assim, totalmente descaracterizadas, sem falar no problema de insolação e ventilação das residências agravados. (Márcia Rosado Moncay)

Prédio da Smov

A justiça suspendeu no domingo passado a venda da área do antigo prédio da Smov, na rua Borges de Medeiros. A decisão ocorreu na véspera do leilão. Agora, será preciso concluir o trâmite administrativo que trata do possível reconhecimento da edificação como patrimônio cultural de Porto Alegre (Coluna Pensar a Cidade, JC, 29/11/2023). É inacreditável a capacidade dos gaúchos de jogar contra. Alegar que o prédio da Smov é de interesse cultural, é um absurdo. O pior, é que o Judiciário dá guarida para movimentos nanicos da sociedade. Atrapalhar o crescimento do Estado e do município é uma distração para muitos conterrâneos. Triste, muito triste! (Sérgio Tostes de Escobar)

Argentina

JC, 27/11/2023 As dúvidas em relação ao futuro das relações diplomáticas e econômicas com o Brasil devido às posturas ao longo da campanha do presidente eleito da Argentina não impediram Javier Milei de enviar uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que convida o petista para a posse (). E sem relações com o Brasil vai sobreviver de vento? Mais um belo administrador se apresentando para acabar com a economia da Argentina! (Katia Soares Alberti)

Argentina II

No mundo globalizado em que vivemos, se distanciar de países parceiros é loucura. (Magnus Rodrigo Schroetter)

ICMS

JC, 24/11/2023 Para não perder R$ 100 bilhões em 25 anos com a aprovação da reforma tributária, o governo gaúcho enviou à Assembleia Legislativa projeto que aumenta o ICMS de 17% para 19,5% (). Pelo o que entendi, o governo quer aumentar agora para garantir o direito de aumentar mais ainda no futuro. É isso mesmo? (Clesio Franceschina)