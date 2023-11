Jornal do Comércio, 24/11/2023 O governador Eduardo Leite voltou a defender o projeto protocolado no parlamento gaúcho, em regime de urgência, que aumenta o ICMS de 17% para 19,5%. Segundo o governador, a medida é importante para que o Estado não perca, com a aprovação da reforma tributária, R$ 100 bilhões em 25 anos (). Bah, que ganância tributária… Tentar justificar o pedido de aumento de alíquota com a projeção de 25 anos, sem considerar quantas empresas perderemos no período e a consequente perda de arrecadação. (Marcone Hahan de Souza)

ICMS II

A elevação tributária no Brasil é injustificável. Pagamos muitos impostos em diferentes momentos e ainda temos que pagar para entes privados nos prestarem os serviços que o Estado cobra, mas não entrega. (Fábio Pfeiff)

ICMS III

O governo alega que aumentar o ICMS é necessário para cobrir perdas da futura reforma tributária, o que muitos estados já fizeram, lamentavelmente. Mas, além de descumprimento de palavra, pergunta-se: por que os governantes não se unem para exigir da União que elimine tal consequência, em lugar de sujeitar-se e sobrecarregar ainda mais os consumidores, o que é condenável? (Adelino Soares)

Mulheres

Caderno GeraçãoE, JC, 16/11/2023 Em média, as mulheres dedicam, por semana, 9,6 horas a mais que os homens à economia do cuidado. Pensando nesse esgotamento, duas mulheres se juntaram e abriram a Oh! Papel em 2022. A papelaria produz blocos, cadernos e planners para atender as necessidades de sistematização da rotina do público feminino (). Adorei a reportagem sobre a papelaria e a relação com um tema em alta: a sobrecarga feminina. (Fernanda Costa)

Meio Ambiente

JC, 06/10/2023 A Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do RS projeta ter a primeira planta de hidrogênio verde no porto de Rio Grande até 2030 (). E nós gaúchos sempre sonhando. Já há plantas projetadas ou mesmo com previsão de início das atividades no Brasil. O Rio Grande dá início às discussões, debates, programas e nada acontece. Comemoram até a descarga de torres eólicas. (Antônio Carlos)

Desenvolvimento

JC, 20/11/2023 Com a perspectiva de ser aprovada antes do final do ano, a Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul deverá ser estruturada e começar as suas atividades no primeiro semestre de 2024. O projeto é focado, fundamentalmente, em dois pontos: impulsionar mais investimentos no Estado e prospectar mercados, ampliando as relações comerciais gaúchas (). Mais do mesmo. Existem outras intuições do Estado para desempenhar esses papéis, basta coordenação. (Anderson Luís Pereira Brusamarelo)