Jornal do Comércio, 30/10/2023 No fim da semana passada, o Rio Grande do Sul contava com um total de cinco focos de gripe aviária (H5N1) - vírus da influenza aviária de alta patogenicidade -, todos em animais silvestres. Cerca de 53% dos casos estavam no município de Santa Vitória do Palmar. Um esforço coletivo e multidisciplinar, que envolve diversas secretarias estaduais e governos municipais, tem conseguido manter o vírus do lado de fora das granjas comerciais (). Muito importante e informativa essa matéria. Parabéns! (Ana Cláudia González Teixeira)

Grêmio

JC, 27/11/2023 O Grêmio deu adeus à briga pelo título do Campeonato Brasileiro ao perder por 3 a 0 para o Atlético-MG no domingo, pela 35ª rodada do Brasileirão. Mesmo que as chances ainda existam, o revés deve mudar o foco do Tricolor, que deixou o G-4, para a classificação direta à Libertadores nos três últimos jogos da competição nacional (). A decadência está só começando, vem muito mais. A defesa mais vazada do campeonato, provavelmente está se encaminhando para ficar na parte intermediária da tabela. (Amadelino Silveira)

Grêmio II

Até quando Renato Portaluppi vai manter no time Reinaldo e Grando? Pelo amor de Deus… o Reinaldo não tem mais condições. O Cuiabano precisa jogar. Todos os gols que o Grêmio toma é nas costas dele. (Sérgio Antônio Fortes)

Juventude

JC, 27/11/2023 O Juventude virou o jogo contra o Ceará, na 38ª e última rodada da Série B, no sábado, e garantiu a classificação para a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro (). Juventude com um a menos em campo e sem Nenê, que estava lesionado. Isso se chama organização, trabalho e um técnico competente. (Jorge Mozart de Souza)

Daiane dos Santos

Site, JC, 17/11/2023 Um mural gigante do artista Kelvin Koubik, em homenagem à ginasta gaúcha Daiane dos Santos, foi inaugurado no dia 17 de novembro na parte externa da Fecomércio, na avenida Alberto Bins, 615 (). O mural é lindo! Daiane dos Santos merece muito. Será um prazer passar por lá e ver essa foto que é pura inspiração! (Frida Lucia Siqueira Ferreira)

Gastronomia

Caderno GeraçãoE, JC, 21/09/2023 Restaurante com ênfase em pokes e bowls, itens que chamam a atenção do público pela praticidade e mistura de sabores, o Wonder Farm desembarcou em Porto Alegre em agosto em um casarão histórico da rua Hilário Ribeiro (). Adoro esse lugar, tem música boa, atendimento nota 10 e um bom espumante gelado. (Bruno Canabarro)