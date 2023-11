Jornal do Comércio, 21/11/2023 O governador Eduardo Leite garantiu que o Banrisul não será privatizado em seu governo, assim como já ocorreu com a Corsan e a CEEE. Na cerimônia que marcou a apresentação da nova diretoria e pilares estratégicos do banco, Leite afirmou que o trabalho é para que o Banrisul seja uma instituição forte (). Santa Catarina e Paraná, estados mais ricos e dinâmicos que o Rio Grande do Sul, já privatizaram seus bancos estaduais há muito tempo. (Felipe Schmitt-Fleischer)

Gramado

Site, JC, 23/11/2023 Um prédio localizado na Ladeira das Azaleias, no bairro Três Pinheiros, em Gramado, desabou em Gramado na quinta-feira. Os problemas estruturais no condomínio já vinham sendo registrados havia cinco anos, mas as chuvas em excesso da última semana contribuíram para o colapso (). O Ministério Público tem que buscar quem aprovou o projeto, quem assinou o Habite-se e quem foi o responsável técnico da obra. (Telmo Silveira)

Gramado II

Quanta especulação imobiliária sem o devido estudo do impacto ambiental. Esta crise climática está atuando nas falhas humanas, expondo nossa fragilidade a ganância. (Naya Pasqualotte)

Termelétrica Rio Grande

JC, 24/11/2023 Aneel deve barrar o projeto da Termelétrica Rio Grande e assunto deve ficar a cargo do Ministério de Minas e Energia. A outorga do projeto foi revogada pela Aneel devido a atrasos na execução do projeto. Atualmente, o grupo Bolognesi tem um acerto de transferência dos direitos do empreendimento para a espanhola Cobra (). O Rio Grande do Sul está sendo prejudicado de todas as formas por órgãos federais. O pior é que o nosso povo não reage mais. Em tempos passados, éramos ouvidos e respeitados porque lutávamos pelo nosso futuro. Agora, o êxodo é o nosso caminho. É triste! (Nevile A. Przybylski)

Daiane dos Santos

Site, JC, 17/11/2023 Um mural gigante em homenagem à ginasta gaúcha Daiane dos Santos foi inaugurado no dia 17 de novembro na parte externa da Fecomércio, na avenida Alberto Bins, 615. A pintura, de 50 metros de altura e aproximadamente 900 metros quadrados, é do artista Kelvin Koubik. A iniciativa ocorreu durante a Virada Sustentável em Porto Alegre (). Ninguém melhor do que ela pra receber quem chega a Porto Alegre! (Roberta Mello)

Daiane dos Santos II

Ela merece a homenagem. É uma baita profissional! (Juliane Casanova)