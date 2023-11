Caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, 09/11/2023 O Alívio é um dos novos pontos comerciais do bairro Bom Fim. Instalado na rua General João Telles, o bar tem no cardápio mais de 25 opções de drinks, desde clássicos até receitas autorais. O objetivo é democratizar o acesso à alta coquetelaria. Por enquanto, opera em soft opening, sem hora definida para abrir e fechar as portas, mas já estuda a clientela para, em breve, definir um horário de funcionamento (). Muito bem! É sobre isso… Sobre colocar ao nosso alcance! Alcance do povo. (Felícia Hickel)

Drinks II

Pelo menos um bar, finalmente, pensando no próximo sem explorar, porque é abuso de preço atrás de abuso de preço em bares e restaurantes de forma geral, disfarçado de coisa chique e "gourmet". (Laura Froés)

Empreendedorismo

O ex-jogador de futebol Rafael Sóbis promoveu em Porto Alegre neste fim de semana o FLFeztival, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo na cidade. O evento discutiu assuntos como modelos de negócios, vendas, marketing e gestão no Salão de Atos da Pucrs (Caderno GeraçãoE, JC, 23/11/2023). Muito bom receber notícias sobre oportunidades para alavancar o empreendedorismo em nosso meio. (Meelson Lopys)

STF

Site, JC, 20/11/2023 O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter o pagamento de aposentadoria e pensões a ex-governadores ou dependentes que foram concedidas antes de a corte invalidar a possibilidade (). É desta forma que soletramos privilégio perpétuo. (Clécio Oliveira Camargo)

Sistema Elétrico

JC, 20/11/2023 A construção de uma termelétrica em Charqueadas, a ser alimentada com gás natural, deve custar R$ 1,5 bilhão. A Farroupilha Energia acredita que usinas a gás natural ainda são consideradas relevantes para garantir a segurança do sistema elétrico do País, mesmo com a perspectiva da manutenção do crescimento das fontes renováveis nos próximos anos (). E a segurança climática, que requer decretos de emergência climática para a tomada de providências? Por que ainda usamos, em um País tropical, chuveiros elétricos e não se aproveitam painéis para o aquecimento da água do banho. (Paulo Brack)

Mínimo regional

JC, 14/11/2023 Os deputados gaúchos aprovaram o projeto do governo de Eduardo Leite que reajusta em 9% todas as cinco faixas do salário-mínimo regional do Rio Grande do Sul (). O governo aprova, mas não cumpre junto aos servidores do quadro geral. (Fernanda Scheck Ferraz)