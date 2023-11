Eleições argentinas

No último domingo, o ultraliberal Javier Milei rompeu a polarização argentina, consolidou sua nova força política e foi eleito presidente do país. Em eleições históricas, o "outsider" superou o ministro da Economia Sergio Massa, impondo ao peronismo sua quarta derrota em 40 anos (). Sem entrar a fundo na política Argentina, a tal polarização não foi capaz de ressuscitar ou restaurar o país, tanto que o povo, cansado da polarização, resolveu eleger um azarão para ver o que vai acontecer, porque pior do que está não vai ficar. (Julio Cesar Cardoso)

ICMS

O governo do Estado protocolou, no dia 16 de novembro, em regime de urgência, um projeto para aumentar a alíquota básica do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) de 17% para 19,5%. Caberá à Assembleia Legislativa avaliar o tema (). Leite quer compensar a perda que o RS terá com a reforma tributária. A União vai abocanhar a maior parcela da arrecadação de estados do Sul e Sudeste. Em vez de reclamar, como fez o governador do Paraná, cobram do contribuinte gaúcho. (Alexandre Silveira Mule)