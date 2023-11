Jornal do Comércio, 09/11/2023 Um projeto do Poder Executivo que institui taxas para exploração de atividade comercial em faixas adjacentes a rodovias estaduais e federais no Rio Grande do Sul está em tramitação na Assembleia Legislativa. São pelo menos oito taxas instituídas pelo projeto para o comércio de beira de estrada (). Taxas lá e cá. A sede de arrecadação é infinita. (Jorge Luiz Amaral)

Alta do ICMS

JC, 16/11/2023 ). Será que o governador Eduardo Leite não percebe que as pessoas e as empresas, que ainda sofrem com as consequências da pandemia, não suportam mais estes aumentos de impostos em todas as esferas administrativas para sustentar a gigantesca e ineficiente máquina pública. Enquanto isso, a cara máquina administrativa dos Três Poderes nunca sofre ajustes/cortes em seus penduricalhos. (Adriano Ramos) Lamentável a notícia sobre a pretensão do governo estadual de aumentar o ICMS para 19,5% (). Será que o governador Eduardo Leite não percebe que as pessoas e as empresas, que ainda sofrem com as consequências da pandemia, não suportam mais estes aumentos de impostos em todas as esferas administrativas para sustentar a gigantesca e ineficiente máquina pública. Enquanto isso, a cara máquina administrativa dos Três Poderes nunca sofre ajustes/cortes em seus penduricalhos. (Adriano Ramos)

Reportagem Cultural

Reportagem Cultural, Caderno Viver, JC, 10/11/2023 Aos 86 anos, Eloína Ferraz, a inesquecível vedete do Teatro de Revista, ganhou uma biografia. Em suas ricamente ilustradas páginas, o livro traça a trajetória de uma jovem que, saindo do ambiente conservador do Rio Grande do Sul, aterrissou na efervescente Copacabana dos anos 1950 convertendo-se em uma das vedetes mais proeminentes de sua geração (). Ótima matéria, bem escrita e emocionante. (Camila Kuhn Kappler)

Fórum Econômico

Caderno especial Fórum Econômico, JC, edição de 10/11/2023 Entre as causas da queda da participação do Rio Grande do Sul no Produto Interno Bruto (PIB) nacional, os especialistas no último painel do Fórum Econômico apontaram a redução no saldo populacional e o envelhecimento dos habitantes (). A desaceleração não pode ser compensada com uma aceleração populacional sem planejamento. (Julio Cesar Cardoso)

Pelotas

coluna Minuto Varejo, JC, 06/11/2023 O Shopping Pelotas, o maior da Zona Sul gaúcha, vai ter expansão física, com aumento de 44,3% da área bruta locável, que são espaços para uso de operações comerciais e de serviços (). Falta para o shopping um supermercado. (Marco Mafalda)

Artigo

JC, 09/11/2023 Parabéns para a articulista Karim Miskulin (), cientista política e vice-presidente do Conselho Feminino da Fiesp que, em poucas palavras, fotografou a situação dos argentinos diante das eleições. (Sérgio Tostes de Escobar)