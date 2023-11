Jornal do Comércio, edição de 08/11/2023 A planta de Horizontina da John Deere, empresa multinacional de implementos agrícolas, demitiu, na semana passada, 297 funcionários de diferentes postos ligados ao setor de produção de colheitadeiras, como solda, pintura, montagem, estamparia e almoxarifado (). Pois é, mais uma empresa demitindo e ouvimos dizer que o desemprego está em queda. A conta não fecha… (Marcelo Giovani)

Varejo

Coluna Minuto Varejo, JC, 06/11/2023 A loja da Starbucks no check-in doméstico do Aeroporto Salgado Filho fechou no dia 31 de outubro, mesmo dia em que a SouthRock, operadora no Brasil da marca, entrou com pedido de recuperação judicial (). Infelizmente a nova mantenedora do aeroporto acabou com tudo. Nem as saudosas partidas e chegadas se acompanham mais. A cada minuto que se passa lá é uma fortuna! Não é à toa a quebradeira. (Flavio Kramer Fiala)

Varejo II

Mal as lojas da Starbucks abriram no Brasil e já estão fechando. (Andréia Haas Krug)

Varejo III

Mais uma empresa que fecha no Brasil, lembrando que ela continuará aberta no resto do mundo normalmente. A crise é dentro do País, pois o povo não tem dinheiro para comprar na Starbucks e a empresa fica no prejuízo. (Yaser Husein)

Teixeirinha

continua a receber um grande número de visitas a cada Dia de Finados Não importa se faz chuva ou sol. A popularidade de Vitor Mateus Teixeira, o Teixeirinha, morto há 38 anos, segue em alta e o túmulo do cantor e compositor, no Cemitério da Santa Casa,. Sim, ele é o rei até hoje. (Arnubio José Santos Costa)

Ensino

JC, edição online 01/11/2023 O Colégio Anchieta afastou temporariamente o professor de História que ministrou uma aula para o 9º ano sobre a guerra em Israel (). Ao demitir professores que apenas mostram que tudo tem dois lados e chamam os alunos para o debate, é que os colégios formam alienados. (Larissa Clausen)

Porto Alegre