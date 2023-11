Empreendedorismo

Lagoa Mirim

O edital de licitação da dragagem da Lagoa Mirim, que tanto preocupa agentes logísticos, deve ser publicado até dezembro de 2023, com previsão da contratação da empresa vencedora da disputa no primeiro trimestre do próximo ano (). Faltou mencionar que a hidrovia da Lagoa Mirim foi utilizada durante muitas décadas. Havia pequenos terminais portuários em Santa Vitória do Palmar, Jaguarão e Santa Isabel (Arroio Grande), que conectavam estas cidades ao porto de Rio Grande. (Norton Mattos Gianuca)

Música

O show do ex-Pink Floyd Roger Waters, no dia 1º de novembro, em Porto Alegre, foi mais do que um espetáculo para os ouvidos. A apresentação da turnê This is Not a Drill mexeu com olhos, com o senso crítico e com a imaginação de cerca de 30 mil porto-alegrenses que estiveram na Arena do Grêmio (). Qualquer artista inteligente sabe que críticas políticas em shows aumentam os riscos de segurança aos espectadores, a polarização política pode gerar conflito no público, aliás, em países sérios é proibido em determinados horários. (Marciel Vieira Cintra)