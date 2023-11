Porto Alegre promoveu na semana passada a Conferência de Revisão do Plano Diretor. O evento, realizado pela prefeitura, definiu cinco objetivos norteadores para se alcançar a cidade desejada, entre os quais espaços públicos, mobilidade, habitação, mudanças climáticas, planejamento urbano e formas de financiamento ( coluna Pensar a Cidade, Jornal do Comércio, edição de 10/11/2023 ). Desde que parem de construir prédios... a cidade está cada dia mais feia e cheia, porque insistem em permitir a concentração de moradores em quadras e vias que não suportam mais trânsito. Tudo fica ruim: coleta de lixo, urbanismo, água, esgoto etc. (Luis Filipe Moura)

Plano Diretor II

Importante que a cidade discuta o futuro que quer para seus cidadãos. Porto Alegre é uma cidade linda, que precisa de investimentos em construção civil com planejamento. (João Augusto Carvalho)

Plano Diretor III