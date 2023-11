Pedro Keller O Plano Diretor da cidade de Xangri-lá, no Litoral Norte do RS, voltou a ser debatido. Em Rainha do Mar, o texto, que incluía o aval para construções de prédios de até sete andares, foi alterado pelos vereadores. No balneário, um dos locais que deve receber construções é o terreno da antiga colônia de férias do Banrisul, a Banrimar. Antes de ir a plenário, o projeto de revisão do Plano Diretor ainda passará por uma audiência pública em 24 de novembro (Jornal do Comércio, 31/10/2023). Imagina a arrecadação desse município com o IPTU e transações. E não conseguem fazer um plano diretor. (

Litoral Norte II

Gabriel Brandão Enquanto não tornarem as praias impróprias para banho, não irão descansar. (

Memória

Dea Einsfeld Famosa por atuar em novelas da Globo, a atriz Elizangela morreu no dia 3 de novembro, aos 68 anos, em Guapimirim, no Rio de Janeiro (Em Foco, JC, 06/11/2023). Tinha adoração por essa atriz. As primeiras novelas que assisti foram com ela. Bandeira 2 passava às 22h e era a hora que eu chegava em casa, pois trabalhava à tarde e à noite. Todos estavam dormindo, então eu jantava vendo a novela. (

Serra

Ernane Pfuller Gramado e Canela foram os municípios com maior taxa de crescimento populacional entre 2010 e 2022 no Rio Grande do Sul. Conforme o Censo, o aumento foi de 24,5% no período. As cidades se consolidam como o segundo principal destino no Brasil, com até 9 milhões de visitantes por ano, 100 vezes mais do que os 90 mil habitantes de ambas somadas. (Mapa Econômico do RS, JC, 31/10/2023). Depender do turismo é arriscado. Nas crises, é o primeiro setor atingido. Espero que os municípios busquem alternativas econômicas. (