Coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, 03/11/2023 João Maurício Hack Cardozo A SouthRock, operadora no Brasil de marcas como Starbucks e Subway, entrou com pedido de recuperação judicial no dia 31 de outubro. São alcançadas pelo pedido lojas da Starbucks, do Eataly e da TGI Fridays. A Subway não foi incluída. No Rio Grande do Sul, das seis lojas da Starbucks - cinco em Porto Alegre e uma em Canoas -, a que ficava no check-in do Aeroporto Internacional Salgado Filho, já fechou. O valor do passivo é de R$ 1,8 bilhão (). Os cafés desses caras, no padrão norte-americano, ficam muito aquém dos feitos pelas nossas cafeterias brasileiras, tri melhor e atendendo ao paladar nacional. Café é coisa nossa! (

Daniel Otto Fica a pergunta se realmente vale crescer, crescer até perder o controle e quebrar. E detalhe: só quem perde são os funcionários e fornecedores, os sócios e donos sempre saem por cima, sem se preocupar com quem teve prejuízo. (

Flavio Zaniz O Brasil tem muito imposto. Difícil as empresas sobreviverem aqui. (

O Jornal do Comércio iniciou, em julho, tratativas para doar seu acervo ao Arquivo Histórico Moysés Vellinho. São mais de mil volumes encadernados com as edições do diário de economia e negócios ao longo dos 90 anos de circulação ininterrupta do jornal. Muito importante para a cultura e história do Rio Grande do Sul e do Brasil. (João Batista Cavalcanti)