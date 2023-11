série Porto Noite Alegre, Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, 27/10/2023 Em meio a um universo de casas noturnas comandadas por homens, o American Boite, na rua Voluntários da Pátria, Centro de Porto Alegre, teve como fundadora uma mulher: Aurélia Garcia. De trajetória pregressa como dona de uma pensão "exclusiva para artistas" na rua Andrade Neves, nos anos 1940 e 1950, a empresária transformou o American Boite no 'recanto chic' da cidade (). Além de uma descrição fiel à época, a reportagem é cativante. (Werner Meyer)

Mapa Econômico do RS, JC, 31/10/2023 ). Tem que construir um aeromóvel entre os centros de Canela e Gramado. Seria a melhor forma de desafogar o trânsito entre as duas cidades. (Romano José) O crescimento da Região das Hortênsias como polo turístico extrapola aquele cenário de visitantes ocasionais. Gramado e Canela foram os municípios com maior taxa de crescimento populacional entre 2010 e 2022, com o aumento de 24%, conforme o Censo (). Tem que construir um aeromóvel entre os centros de Canela e Gramado. Seria a melhor forma de desafogar o trânsito entre as duas cidades. (Romano José)

caderno GeraçãoE, JC, 02/11/2023 Parte da terceira geração do Grupo Lins Ferrão - responsável pelas operações da Pompéia e Gang -, a empreendedora Ana Luiza Ferrão Cardoso é o nome por trás de uma das marcas jovens mais tradicionais do Estado: a Gang. Atualmente, a marca, há 47 anos no mercado, vive um período de reformulação (). Uma empresária que tem uma atuação pessoal discreta, mas que está fazendo um belo trabalho. (Haroldo Antonio Fernandes)

Coluna Minuto Varejo, JC, 23/10/2023 Dois novos atacarejos estão previstos para abrir neste mês no interior gaúcho: Stok Center, da Comercial Zaffari, e Macromix, do grupo Unidasul. O primeiro será em Alegrete, na Fronteira Oeste. O segundo em Taquara, maior cidade do Vale do Paranhana (). Pena que os pequenos vão ficando pra trás! Um país de verdade se faz com grandes empresas e muitas áreas de trabalho. (Nei Fernandes Ferreira)

JC no site, 31/10/2023 O beach tennis praticamente triplicou o número de praticantes nos últimos três anos, de 400 mil em 2021 para 1,1 milhão em 2023, segundo a Confederação Brasileira de Tênis (). Muito interessante, sempre tive vontade de praticar! (Marcelo Silveira)

