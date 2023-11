Eleições argentinas

Jornal do Comércio, 24/10/2023 A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, atrás de China e dos EUA. O país vizinho também é um dos sócios-fundadores do Mercosul, bloco econômico que reúne países sul-americanos. Esses fatores são suficientes para entender por que a economia brasileira deve estar atenta ao andamento do segundo turno das eleições presidenciais argentinas, em 19 de novembro. Na disputa estão o governista Sergio Massa e o ultraliberal Javier Milei (). Duvido Milei sustentar a proposta de cortar laços com Brasil e China, os maiores parceiros comerciais da Argentina. Querer sair de uma crise cortando laços econômicos com seus maiores parceiros é inviável. Só o setor automobilístico argentino tem o Brasil como um grande mercado. (Cristian Cruz Casanova)

Infraestrutura

Caderno Mapa Econômico do RS, JC, 31/10/2023 Caxias do Sul é o segundo maior polo metalmecânico e automotivo do Brasil, mas ainda tem, do portão para fora, dificuldades históricas para levar ao mundo o que produz. É o que encara a Marcopolo, cada vez que tenta tirar da cidade um dos seus ônibus biarticulados para exportação ou venda em outras regiões do País (). É um absurdo, também, que não tenha uma linha de trem Região Metropolitana/Caxias do Sul com o único porto do Estado, em Rio Grande. (Leandro Spitzer)

Professores

16/10/2023 ) e um artigo de opinião ( 17/10/2023 Na semana do Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, o Jornal do Comércio publicou um editorial () e um artigo de opinião () sobre o tema. Os dois textos refletem o que acontece com a educação no País, que não é prioridade de nenhum governo. Lecionei na universidade durante 19 anos, por pura vocação, nunca por dinheiro. Um professor ganha entre R$ 40,00 e R$ 50,00 a hora. Com mestrado ou doutorado acresce 10% a este valor. Só para se ter uma ideia, um curso de doutorado custa entre R$ 70 e R$ 130 mil. Muitos colegas abandonaram o magistério e os novos não escolhem esta profissão porque tudo que foi dito nestes dois textos é verdade: carga horária excessiva e exigência de motivação constante. (Olemar Teixeira)

Grêmio

A vitória do Grêmio sobre o América-MG confirmou a reabilitação do Tricolor no Campeonato Brasileiro. O jogo teve três viradas e acabou com vitória gaúcha por 4 a 3. Ganhamos mas não podemos continuar tomando esses gols. A defesa está muito mal. Está na hora de o goleiro Caique entrar e colocar Grando no banco. (Cléber Escobar)

Gastronomia

Caderno GeraçãoE, JC, 02/11/2023 O Tú bar é o novo ponto de encontro do bairro Santa Cecília, em Porto Alegre. Inspirado no Uruguai, ocupa o antigo ponto do Botequim da Alcides (). Bah, que legal! Seja bem-vindo ao nosso bairro. Sucesso! (Rosângela Rodrigues)