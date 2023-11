Jornal do Comércio, edição de 31/10/2023). Considerando que o aeroporto de Vila Oliva vai servir Gramado e outras cidades da Serra, foi pensado muito pequeno! Pelo menos metade do tráfego de Porto Alegre é para Gramado. A não ser que tenha sido proposital para o aeroporto da Capital não perder tantos passageiros. (Vicente Seppi Bresolin) O segundo maior polo metalmecânico e automotivo do Brasil, em Caxias do Sul, ainda tem dificuldades históricas para levar ao mundo o que produz devido à infraestrutura de estradas. Agora, forças da Serra têm se mobilizado para garantir a quem produz na região um diferencial logístico pelo ar, com o projeto do aeroporto de Vila Oliva ( Caderno Especial Mapa Econômico do RS , edição de 31/10/2023). Considerando que o aeroporto de Vila Oliva vai servir Gramado e outras cidades da Serra, foi pensado muito pequeno! Pelo menos metade do tráfego de Porto Alegre é para Gramado. A não ser que tenha sido proposital para o aeroporto da Capital não perder tantos passageiros. (Vicente Seppi Bresolin)

É um absurdo a situação que se encontram as estradas em todo o Rio Grande do Sul. A infraestrutura está sucateada, nunca houve planejamento a longo prazo, só ajustes. (Régis Roberto Heldt)

As estradas do RS são muito ruins, algumas ainda são de terra. Observem algumas estradas do PR e SC, estaduais duplicadas, e vão notar a diferença. Aqui, ainda vivemos no passado. (Sandro Costa)

A situação das estradas no RS, simplesmente, é algo que não dá para acreditar. É a prova de que a prioridade do mundo político não é a prioridade do povo e de quem paga o imposto. (André Zelmanowicz)

O programa Sinal Verde, lançado em outubro pela prefeitura de Porto Alegre, prevê um investimento de R$ 12,5 milhões para a modernização do sistema semafórico da cidade , passando a adotar a tecnologia 4G, que permite controle e sincronização em tempo real, sem necessidade de fios (JC, 24/10/2023). Quero saber quando vão investir em segurança e mobilidade urbana. Porto Alegre é uma capital que não foi feita para trabalhadores, basta ver os horários e a quantidade de ônibus. Lotação até as 20h e ônibus só vai até um certo horário. A prefeitura deveria ir para as ruas e ver o quanto é difícil voltar para a casa à noite. (Rogério Corrêa)

