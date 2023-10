Startup

Empreendedores de Porto Alegre criaram a primeira startup end-of-life do Brasil (). A plataforma permite que o usuário registre orientações e desejos a serem consultados depois da sua morte, facilitando as decisões de quem fica. A startup funciona como um instrumento legal - assim como um testamento - e utiliza tecnologia de dados criptografados para proteger as informações concedidas. Enquanto a morte for um tabu, o luto vai ser sempre um momento com aparência de escuridão, lama e caos eterno. A vida continua, diferente, mas continua. Falar, pensar e planejar a morte é importante pra gente se acostumar com ela, que chega para todo mundo. Tão natural quanto viver. (Gabi Belnhak)