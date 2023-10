Jornal do Comércio, 24/10/2023 A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou projeto de lei que assegura ao idoso proprietário de imóvel, seja comercial ou residencial, o recebimento de guia impressa para pagamento do IPTU. Pelo projeto, a prefeitura fica encarregada de criar um canal facilitado com os proprietários, por telefone ou aplicativo de mensagem, em que poderá ser feita a solicitação da guia impressa (). Enfim, um pouco de conscientização, pois parece que todos os idosos entendem informática. (Luciana Mello)

IPTU II

Até que enfim se sensibilizaram! Precisam entender que nem todos têm facilidade para lidar com informática. Muitos não têm computador e muito menos impressora. Sem contar que precisam, muitas vezes, sair de casa e pedir favores a estranhos para obter o boleto de pagamento. (Eliane Soares)

Música

O Parque da Harmonia, na Capital, receberia, em 18 e 19 de novembro, o Festival Turá. Agora, o evento ocorrerá no Anfiteatro Pôr do Sol. A mudança no local ocorreu devido ao barulho no parque. Barulho é muito ruim. As pessoas merecem respeito. (Roberto Henry Ebelt)

Turismo

JC, 23/10/2023). Entre janeiro e agosto, o Rio Grande do Sul foi o segundo estado a receber mais turistas internacionais no Brasil, segundo dados da Embratur, do Ministério do Turismo e da Polícia Federal. Foram 850.603 turistas estrangeiros de 112 nacionalidades, totalizando 22,77% dos visitantes internacionais que chegaram ao Brasil. Fica atrás apenas de São Paulo, que respondeu por 36,53% (). No Vale do Taquari, existem lugares muito melhores do que Gramado. (Lucas Pittol da Silva)