Reportagem Cultural, Jornal do Comércio, 20/10/2023 A gaúcha Andréa Cavalheiro está construindo uma carreira marcada pela bela voz a serviço do ecletismo. Potência, versatilidade, beleza de timbre são algumas das características atribuídas à cantora por quem lhe conhece e admira seu trabalho. Andreia se apresenta em eventos, trabalha como locutora e professora, sem deixar de tocar na noite, interpretando sambas, com sua banda. Em setembro, estrelou seu primeiro show solo, Preta, em que fala como se reconheceu como tal e conta histórias pessoais relacionadas com as músicas selecionadas para o repertório (). Andréa é cantora da noite, das antigas, uma das intérpretes de escolas de samba de Porto Alegre. Aí eu tenho que ler alguém perguntar: Famosa quem? Claro que, se a pessoa não frequenta a noite e não conhece ou gosta de Carnaval, não poderia conhecer. (Chechél Pimentel)

Música II

Maravilhosa! Canta muito. (Marlene Freitas)

Urbanismo

A Câmara de Porto Alegre aprovou no dia 18 de outubro o projeto de lei que permite a fixação de painel mural e de tela na fachada frontal de edificações. Há um painel enorme na fachada de um prédio na avenida João Pessoa, com refletores poderosos que ficam ligados a noite toda. Tenho que aguentar mesmo morando a quadras de distância. Me compadeço de quem mora mais perto. (Lucas Seibel Silva)

Urbanismo II

A aprovação da colocação de painéis em fachadas é um retrocesso. Cadê o Projeto Cidade Limpa? Em São Paulo, nem outdoor é permitido mais. (Diego Hohagen)

Urbanismo III

Que absurdo! Mais poluição visual! (Rose Karter)

Urbanismo IV

Melhor que o lucro fique com o proprietário do que com a prefeitura, que licencia painéis gigantes nas paradas de ônibus do terreno de terceiros. (Adriano Ryba)

Energia

JC, 20/10/2023 Inventário do Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema) mostra que de 72 termelétricas fósseis conectadas ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, a usina a carvão Candiota 3, na região da Campanha do RS foi outra vez a que registrou o menor índice de eficiência: 28% em 2022, e um dos maiores impactos ambientais (). Esse instituto privado tem que apresentar a metodologia de como chegou a esses números. Deveriam ouvir a professora Ritta, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que monitora os impactos da região desde 2000. (Lúcio Peraca da Silva)