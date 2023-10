Jornal do Comércio, 24/10/2023 A prefeitura de Porto Alegre anunciou a implantação do Programa Sinal Verde, com um investimento de R$ 12,5 milhões na modernização do sistema semafórico da cidade. O plano prevê adotar a tecnologia 4G, que permite controle e sincronização em tempo real, sem necessidade de fios (). Se vai melhorar, não sei, mas já passou do tempo de sincronizar os semáforos em Porto Alegre. Não tem cabimento arrancar de um e parar em outro. (Alexandre Cunha Krause)

Vitório Gheno

Reportagem Cultural, caderno Viver, JC, 18/08/2023 A trajetória do artista Vitório Gheno é uma referência para os gaúchos. Homem múltiplo é, hoje, aos 99 anos, ainda um atuante artista plástico, designer, ilustrador e aquarelista, além de ter sido, ao longo da vida, também publicitário, jornalista, designer de mobiliário e decorador de ambientes (). Matéria faz justa homenagem a esse grande artista. (Geraldo Kroeger)

Minuto Varejo

Coluna Minuto Varejo, JC, 19/10/2023 A mega área em uma das esquinas mais valorizadas do shopping Iguatemi já tem destino. Sai uma loja e entram três na área do segundo piso onde ficava a Paquetá. Além disso, cinco novas operações entram no mix até o fim de dezembro, além das 20 que já abriram no ano, entre elas a italiana Gucci (). Falta uma boa livraria no shopping Iguatemi. (Sônia Netz)

Saúde

Pesquisadores do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) desenvolveram um novo dispositivo para intubação de pacientes, que, por uma mudança na angulação, possibilita uma passagem de ar mais linear, maior eficácia de medicação, menor custo e possibilidade de reutilização, quando esterilizado. Muito interessante esse avanço na área médica! (Ana Claudia Gonzalez Teixeira)

Neymar

JC, 16/10/2023 Neymar teve o rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A lesão aconteceu em partida no dia 17 de outubro, em Montevidéu, entre a seleção brasileira e a uruguaia pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 (). Um ano parado, mais um ano para entrar em forma. Acabou a carreira. (Edu Zago)

Casamento gay

O deputado Pastor Eurico (PL-PE), que relatou o projeto contra o casamento gay, disse que a homossexualidade deveria ser mantida na lista de transtornos mentais. Porque reverberar a opinião inapta que obviamente é eivada de tamanho preconceito que beira a crime de homofobia? (Carlos Alexandre Goessel)