Caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, 19/10/2023 O Rheaps é o novo brechó do bairro Bom Fim, em Porto Alegre. No local, é possível encontrar uma grande variedade de peças vintage e focadas no streetwear, com produtos locais e importados. Um dos diferenciais é a quantidade de peças masculinas disponíveis, algo difícil de se encontrar em um brechó (). Como é bom um bairro como o Bom Fim, onde tudo está a um passo de distância. Parabéns às empreendedoras. (Joyce Fernandes de Freitas)

Armindo Trevisan

Reportagem Cultural, JC, 13/10/2023 Armindo Trevisan nasceu em Santa Maria, em 6 de setembro de 1933. Quase seis décadas depois, o poeta e escritor celebra suas nove décadas de vida com saúde, fé e humildade, além de um legado literário significativo e crescente (). Grande professor da Ufrgs. Parabéns ao Armindo Trevisan! (Luciana Petry Anele)

Passarela do Marinha

JC, 13/10/2023 A Travessia da Orla, uma estrutura que liga a avenida Borges de Medeiros, na região do Praia de Belas Shopping, até a Orla do Guaíba por dentro do Parque Marinha, já está liberada, com ciclovia, paisagismo e área para pets (). Legal! O Marinha ficou meio abandonado depois da revitalização da Orla do Gasômetro. (Alexandre Valli)

Estradas

O governo do RS anunciou um incremento de recursos extraordinários na ordem de R$ 540 milhões como parte do Plano de Investimentos em Rodovias do Rio Grande do Sul para 2023. Até o fim do ano, a previsão do governo gaúcho é investir R$ 796 milhões em estradas. O Rio Grande do Sul precisa é de ferrovias. (Everton D. Salles)

Comércio de bairro

Coluna Minuto Varejo, JC, 18/10/2023 A Von Von Modas fechou as portas no dia 11 de outubro. A tradicional loja de roupas femininas na esquina da avenida Osvaldo Aranha com a rua Ramiro Barcelos, que completaria 52 anos em 2024, encerrou sua história por decisão familiar (). Em toda a Protásio Alves, vemos muitos comércios fechados, muitos lugares para alugar. Creio que o valor do aluguel também influencia muito. Além da crise, tem o valor absurdo do aluguel. (Denise Souza)

Varejo

Coluna Minuto Varejo, JC, 16/10/2023 O Praia de Belas Shopping terá nove novas operações de varejo, duas reaberturas e uma troca de ponto. A cafeteria norte-americana Starbucks abre a temporada de novidades, com inauguração até o fim de novembro onde era o Press Café (). Acho difícil recuperar o cenário do shopping que tínhamos antes. (Luciano Amante)