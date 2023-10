Caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, 19/10/2023). O GeraçãoE é, disparado, o melhor caderno do jornalismo gaúcho para saber das coisas bacanas que pintam na cidade. Texto, fotos e conteúdo. Parabéns! (Cristine Rochol) Novas operações gastronômicas e ligadas à música são sempre celebradas pelos porto-alegrenses. Com o Grezz, a mais nova operação do número 328 da rua Almirante Barroso , no 4º Distrito, não foi diferente. O espaço dedicado ao jazz inaugurou no dia 5 de outubro em um local que era, originalmente, uma fábrica de botões construída nos anos 1930. No cardápio, estão opções de entradas, pratos principais, sobremesas, vinhos e cervejas, além de cerca de 15 alternativas de drinks clássicos e autorais (). O GeraçãoE é, disparado, o melhor caderno do jornalismo gaúcho para saber das coisas bacanas que pintam na cidade. Texto, fotos e conteúdo. Parabéns! (Cristine Rochol)

Jazz II

O lugar é incrível! (Ava Schames Vargas)

Jazz III

Que maravilha! Porto Alegre merecia um espaço como esse. (Tati Tozzi)

STF

Nossa Corte Suprema vem sendo alvo de propostas de mudanças, justas devido a algumas atitudes criticáveis, inclusive invadindo competências alheias, enquanto milhares de processos não são julgados, prejudicando quem teve seus direitos ofendidos. Exemplo: cidadãos com depósitos nas cadernetas de poupança de 1987 a 1990, e lhe foram creditados rendimentos inferiores aos devidos, aguardam há mais de 30 anos o julgamento das ações onde pleiteiam as diferenças. Um despacho anormal impediu a decisão e o Recurso Extraordinário 626.307 aguarda a caneta da Ministra Cármen. (Adelino Soares)

Rodovias

O governo estadual apresentou, em 2021, um programa para a concessão de mais de 1,1 mil quilômetros de estradas no Estado, com previsão de mais de R$ 10 bilhões em investimentos. O programa de concessões está em curso, com três blocos de rodovias já concedidas, e as melhorias com as obras já podem ser percebidas (Caderno Logística, JC, 05/09/2023). Não me importo em pagar pedágio, desde que as estradas estejam em perfeitas condições de tráfego. A manutenção feita pelos governos federal e estadual são muito escassas e, normalmente, ocorrem quando a estrada já está muito deteriorada. (Lisandro Calir Biacchi Adames, advogado)

Correção

Na edição de quinta-feira, 19 de outubro, o Jornal do Comércio errou na última frase da página 2, coluna Frases e Personagens. A frase é do diretor do Hospital São Francisco da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, o cardiologista Fernando Lucchese, e não do presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do RS.