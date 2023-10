Coluna Pensar a Cidade, Jornal do Comércio, 18/10/2023 Em outubro de 2022, a prefeitura de Porto Alegre apresentou a proposta de conceder à iniciativa privada a gestão de alguns parques da cidade, dentre eles o Parque da Redenção. O processo avançou para alguns lugares da Capital, mas o da Redenção não tem data para sair do papel. E é provável que nem vá adiante na atual gestão municipal, segundo uma fonte do alto escalão do governo municipal (). Importante matéria! O recuo da prefeitura se deu em consequência da mobilização da comunidade, liderada pelo Coletivo Preserva Redenção. (Eduardo André Viamonte)

Parque da Redenção II

Mais um retrocesso para e de Porto Alegre! (Joel Scheffer)

Parque da Redenção III

A prefeitura deve se preocupar em parar de cortar árvores, com merenda escolar e acessibilidade e deixar a Redenção em paz. (Josiano Magro da Silva)

Parque da Redenção IV

Isso reforça o que já se podia perceber no início de 2023, no anúncio do pretenso "recuo" nos planos: a aposta do prefeito é na reeleição e, se ela acontecer, irá voltar com a proposta, fortalecido. A preocupação com o desgaste agora foi expressa. (Luiz Felipe A. Escosteguy)

Limpeza urbana

Jogar lixo na rua e reclamar dos órgãos públicos é uma incoerência. A importância da educação dos cidadãos é um tema fundamental que vai muito além do ambiente escolar. A maneira como os habitantes de uma cidade se comportam e interagem com o ambiente urbano é um reflexo direto de sua educação e consciência cívica. Um dos aspectos mais visíveis é a questão da limpeza das cidades. Jogar lixo, papéis de bala, guimba de cigarro, chicletes e papel de picolé no chão não é apenas uma falta de consideração com o ambiente urbano, mas também um ato que prejudica significativamente o meio ambiente. (Gregório José, radialista)

