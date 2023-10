A rede Outback Steakhouse vai inaugurar sua quarta unidade em Porto Alegre. A operação está prevista para o Bourbon Shopping Wallig - que compõe a carteira do grupo Zaffari -, localizado na Zona Norte de Porto Alegre. A abertura deve ser em março de 2024, em uma área de mais de 400 metros quadrados no primeiro andar do empreendimento (coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, 11/10/2023). Para mim é o melhor espaço de shopping de Porto Alegre, exatamente pela distribuição que não causa aglomeração e evita aquele barulho ensurdecedor preso no ar. Do estacionamento, se vai direto onde é preciso, sem perder tempo. (Cláudia Marshall Cavassa)