Saúde

. Segundo o diretor do Hospital São Francisco da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, existem convênios muito mal estruturados que vêm de diversas partes do País e que entram de forma quase predatória no sistema de saúde. O que ninguém fala é sobre a dificuldade que a prefeitura de Porto Alegre impõe para se fazer um exame, marcando horário para o hospital da Restinga, no Extremo Sul da cidade, às 7h! (Maria Ângela Camini)

Café

Fui lá e amei a experiência, o café perfeito, os cookies, os pães de queijo, tudo uma delícia e um belo ambiente. (Murilo Anza Garcia)

Música

Perto de completar 60 anos, Humberto Gessinger está em busca de renovação constante. Lançou recentemente nas plataformas Quatro Cantos de Um Mundo Redondo, quarto disco de inéditas da sua carreira solo. No dia 30 de setembro, o artista apresentou no Araújo Vianna algumas das músicas do novo repertório (). Matéria show de bola. Eu, com meus 19 anos, sou fã louco do Gessinger. (João Paulo Mata Gonçalves)