Há 10 anos, Porto Alegre vibrava com a possibilidade de se igualar, pelo menos em um quesito, às grandes metrópoles, com o anúncio da construção de um metrô na cidade. O veículo teria duas linhas, com extensão total de 11,7 km, sendo 10,3 km da Rua dos Andradas, no Centro Histórico, até o Terminal Triângulo, na Zona Norte, e outro 1,4 km até o Complexo de Manutenção, no final da Assis Brasil (Jornal do Comércio, 11/10/2023). As regiões metropolitanas do mundo precisam de sistemas multimodais de transporte, sustentáveis (sem combustível fóssil), confortáveis, rápidos, digitais, com baixas tarifas ou isentos. Ao mesmo tempo, é preciso restringir o uso de veículos particulares. (Paulo Renato Menezes)