Jornal do Comércio, 05/10/2023 Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre, Irio Piva, a isenção tributária do e-commerce internacional até US$ 50,00 é um problema muito sério que vai afetar de maneira profunda tanto o comércio quanto a indústria local. Segundo Piva, se não acontecer uma mudança de atitude pelo governo federal, a tendência no Brasil será a perda de milhares de empregos e a perda de renda na indústria e no varejo (). Ao invés de pedir por menos impostos, pedem por mais. É sempre mais fácil eliminar a concorrência, do que ser competitivo (João Carlos Almeida)

Idosos

Caderno GeraçãoE, JC, 29/09/2023 Uma aula de música pensada para idosos é novidade em uma escola de Porto Alegre. A ideia surgiu após os responsáveis notarem um aumento no número de pessoas com mais de 50 anos buscando por aulas. Pensando nisso, desenvolveram um método de ensino pensado especificamente para esse público (). Conteúdo interessante! (Marco Aurélio Bendin)

Guerra da Ucrânia

JC, 04/10/2023 A Otan alertou no início de outubro que os estoques de munição usados pela aliança ocidental para manter o esforço de guerra da Ucrânia contra a Rússia estão acabando (). Se não fosse a ajuda da Otan, essa guerra teria durado uma semana e a Rússia teria tomado a Ucrânia inteira. Isso só mostra que o exército russo é muito mais poderoso do que o ocidente imagina. (Jonathan Pires)

Opinião I

Opinião, 04/10/2023 A ida do governador Eduardo Leite a um show em São Paulo, enquanto o RS enfrentava as consequências das enchentes, foi o tema de um artigo escrito pelo CEO da Notório, Lucas Dalfrancis, para o Jornal do Comércio (). Parabéns pelo texto, excelente! Já o governador aceitou ser uma pessoa politicamente exposta, então, em alguns momentos, tem que evitar exposições. A sociedade julga. (Cezar Dal Pizzol)

Opinião II

Todos temos o direito de descansar do trabalho. É saúde e humanidade. Eduardo Leite administrou exemplarmente a crise que se abateu sobre o RS - das várias que aconteceram em seus governos. Precisamos de mais pessoas responsáveis e felizes como governador. (Maria Conceição Gonzalez)

Ney Matogrosso

Em Foco, JC, 02/10/2023 Ney Matogrosso fez uma apresentação eletrizante, no dia 29 de setembro, no palco do Araújo Vianna (). O repórter Carlos Villela descreveu com paixão o que o artista Ney Matogrosso representa, não deixando de citar todos os envolvidos no grande espetáculo. (Adriana Rodrigues)