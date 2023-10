Caderno Viver, 06/10/2023 Perto de completar 60 anos e lançando um novo álbum solo, Humberto Gessinger concedeu uma entrevista ao Jornal do Comércio () e falou de sentimentos renovados e de novas (e velhas) melodias. Em busca de renovação constante, lançou nas plataformas Quatro Cantos de Um Mundo Redondo, quarto disco de inéditas da sua carreira solo. No dia 30 de setembro, o artista apresentou no Araújo Vianna algumas das músicas do novo repertório. Humberto é um artista completo, vê-lo cantar e tocar ao vivo no Araújo ficará marcado para sempre em minha memória. Uma pessoa carismática e um músico extremamente habilidoso, um engenheiro que conecta as palavras e a melodia com perfeita simetria. (Arthur Henrique Heck)

Pão de queijo

Caderno Geração E com dicas de 10 lugares para celebrar o Dia do Pão de Queijo em Porto Alegre A lista preparada peloé uma excelente reportagem, com indicação de comércios e endereços. Os comentários também ajudam a escolher qual conhecer primeiro. Parabéns para a equipe envolvida. (José Honorato Santos de Moraes)

Cheia do Guaíba

Precisamos procurar as causas do represamento do Guaíba, só se corre atrás das consequências. Com poucos dias de chuva, o Guaíba fica 2 metros acima do seu nível normal. Com isso, afluentes como o Arroio Sapucaia, os rios dos Sinos, Caí, Gravataí e Jacuí ficam represados, inundando municípios vizinhos. Com os anos, o solo da Região Metropolitana foi sendo impermeabilizado com construções e calçamentos, impedido à penetração da água e aumentando o fluxo para o lago. Além disso, há o assoreamento do Guaíba que, provavelmente, está com sua saída para Lagoa do Patos comprometida. É preciso aumentar a sua profundidade. A pergunta que fica é: quem são os responsáveis por esta situação? (Carlos Humberto Furlan)

Parabéns

O Jornal do Comércio está na vanguarda de todo e qualquer jornal. É pioneiro da informação, sendo o leitor bem informado e formando opinião clara dos assuntos que ocorrem pelo mundo. O JC tem da notícia e na boa informação a sua principal meta: informar os leitores com honestidade. (Marco Aurélio Lopes Machado)

Suicídio

Após a morte da ex-jogadora de vôlei Walewska Moreira de Oliveira, percebi que a grande mídia não havia dado destaque ao suicídio e, sim, a carreira e problemas da família com o marido no sepultamento. Há aproximadamente 20 anos percebi que um amigo iria se suicidar. Conversei demoradamente e o convenci a buscar acompanhamento médico e ele está vivo. Portanto, é necessário a grande mídia fazer o debate deste tema para que as pessoas possam ajudar aquelas que precisam. Este é mais um tabu que precisa ser desmistificado. (Olemar Teixeira)