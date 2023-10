Litoral Norte

O município de Xangri-Lá registrou discussões acaloradas sobre a revisão de seu plano diretor neste ano. Entretanto, outra questão preocupa quem vive na cidade ou faz do município seu local de descanso e lazer no veraneio: apenas 30,62% do esgoto de Xangri-Lá é tratado (Jornal do Comércio, 06/10/2023).Todos aqueles imóveis luxuosos e praticamente sem esgoto tratado? Puxa, isso até lembra Balneário Camboriú que aterrou o mar, construiu edifícios luxuosos e o esgoto escorrendo na areia... (Nell Morato)