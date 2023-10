Para celebrar seus 95 anos de história e o Dia das Crianças, o Banrisul e a Rio Grande Seguros e Previdência irão presentear bebês que nascerem entre 1º e 31 de outubro com uma previdência de aporte único, no valor de R$ 95,00 ( Coluna Começo de Conversa, Jornal do Comércio, 02/10/2023 ). Se o Banrisul criar uma campanha para auxiliar cada criança que nasce com uma árvore e nela colocar o nome da criança e a data de nascimento, vai ajudar mais a sociedade do que doar R$ 95,00. Será uma contribuição eterna e vai ajudar a repovoar o planeta. (José Valdai de Souza, médico)

Cheia do Guaíba

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) retirou 120 toneladas de resíduos acumulados após a cheia do Guaíba em Porto Alegre, desde a orla central até o Lami ( JC, 29/09/2023 ). A atuação ágil e eficiente da equipe do prefeito Sebastião Melo na limpeza da orla do Guaíba após as últimas cheias merece reconhecimento. Porém, é igualmente triste constatar a quantidade alarmante de lixo que muitos cidadãos descartam nos arroios e ruas da cidade. Essa atitude prejudica não apenas o ambiente, mas também a própria comunidade. É hora de promover a conscientização e a responsabilidade individual em relação ao descarte adequado de resíduos, visando um futuro mais limpo e saudável para todos. (Guilherme Toniolo, engenheiro)

Hospital Moinhos de Vento

Os 96 anos do Hospital Moinhos de Vento, que tanto nos sensibiliza, faz lembrar também da maioria dos hospitais gaúchos que fazem o Rio Grande do Sul ser considerado, junto com São Paulo, exemplo para todo o Brasil e reconhecido internacionalmente. Como não bastasse, somos também reconhecidos por termos os profissionais que fazem da nossa medicina a melhor do País. Gratidão por vivermos aqui! (Eduardo Fossati, engenheiro civil)