Em Foco, Jornal do Comércio, 02/10/2023 Ney Matogrosso voltou a Porto Alegre para mais uma apresentação eletrizante no dia 29 de setembro. No palco do Araújo Vianna, Ney conectou quase 3,5 mil pessoas a um repertório genial da mais alta voltagem, em uma hora e meia de performances impressionantes (). Matéria impecável. As descrições e impressões do autor me transportaram para o show que não fui! (Margaret Ines Muller)

Ney Matogrosso II

Simplesmente incrível. Verdadeiro artista! (Lara Regina Rocha Fernandes)

Ney Matogrosso III

Tive o prazer de assistir a este mega show. (Inaura Carvalho)

Ney Matogrosso IV

Ney Matogrosso é um artista completo! (Maurao Esmeraldino)

Apps de transporte

No dia 29 de setembro, motoboys se reuniram em frente ao Shopping Praia de Belas para uma manifestação. Os profissionais participaram de uma greve nacional por mais diálogo com as empresas de aplicativos. O sindicato quer é o dinheiro deles, se fosse por ter direitos de INSS, é só fazer um MEI e pagar mensalmente. (Mari Aguirre)

Clima

JC, 28/09/2023 Os ciclones em junho e as enchentes em setembro no Rio Grande do Sul implicaram um prejuízo em estradas e pontes estaduais - e algumas estruturas municipais - na ordem de R$ 160 milhões, conforme a Secretaria Estadual de Logística e Transportes (). O valor de R$ 160 milhões não dá para fazer 10% do que é necessário. (Leocir Zampieri)

Varejo

Coluna Minuto Varejo, JC, 26/09/2023 O evento Varejo 360 - experiências e soluções para transformar o mercado reuniu, na Fecomércio-RS, empreendedores e entidades do setor varejista, buscando impulsionar parcerias e investimentos entre profissionais (). Excelente conteúdo! (Juliano Marini Rodrigues)

Bom Fim

O Bom Fim vem passando por um processo de gentrificação: transformação de áreas urbanas que leva ao encarecimento do custo de vida e aprofunda a segregação socioespacial nas cidades. A gentrificação modifica a paisagem urbana e o perfil social dos bairros, provocando sua valorização mercadológica e a expulsão de antigos moradores. (Felipe Figueiró Klovan)