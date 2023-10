Carris II

Parabéns à prefeitura de Porto Alegre pela venda. A população estava cansada de arcar com esse buraco sem fundo, um elefante branco. (João Carlos Figueiredo)

Carris III

O eleitor porto-alegrense nunca mereceu tanto aquele velho ditado: "pega o Viamão lotado e ainda quer sentar na janelinha". (Rogério Lopes Corbacho)

Carris IV

Agora é assim: o lucro vai para a mão de empresários; e quando houver prejuízo, o Estado toma o ônus, pois vai ter que arcar com o rombo. (Leonardo Reis)

Carne gaúcha

Levantamento do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aponta que 53% da carne bovina consumida no RS é oriunda das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do País (). Não é por culpa do consumidor. Na realidade a carne gaúcha tem maior valor agregado em função da qualidade e até mesmo diferencial ambiental, portanto, é mais lucrativo para os frigoríficos aproveitar para exportar cortes especiais para mercados mais exigentes e que pagam melhor, ficando para nós as sobras do RS e do Brasil. Também diante deste valor agregado da nossa carne fica mais competitivo aos distribuidores e atacados trazer carne mais barata de outras regiões brasileiras para o mercado popular. (Alexander Vione)