caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, 28/09/2023 A edição de setembro do GE nos Bairros visitou o bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre. A região, que faz limite com o município de Alvorada, mostra que tem um grande potencial para o desenvolvimento do comércio e do setor de serviços. Os empreendedores enxergam no bairro muitos pontos positivos, entre eles, a boa relação da comunidade (). Uma boa reportagem sobre o bairro! (João Batista Cavalcanti)

Asfalto

O serviço de asfaltamento na rua Silva Jardim, no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre, foi concluído, mas ficaram inúmeros tampões de ferro no leito da via completamente desnivelados. Certamente vão provocar acidentes no dia a dia. A fiscalização da prefeitura precisa intervir imediatamente, antes que aconteça algo maior. (Adriano Ramos)

Cheia do Guaíba

Em vídeo nas redes sociais do Jornal do Comércio , Dunga, ex-jogador de futebol, capitão do tetra do Brasil na Copa do Mundo, falou sobre a cheia do Guaíba e sobre a necessidade de Porto Alegre se preparar melhor para eventos do tipo. Muito bem observado, temos que estar melhores preparados, uma ponte, um deslizamento de terra são semanas, meses para recuperação. (Ana Isabel Baladão Vidal)

Cheia do Guaíba II

Certíssimo o Dunga. Acrescentaria que precisamos seguir os estudos de inundação e deslizamentos. (Ernane Pfuller)

Reportagem Cultural

Reportagem Cultural, JC, 28/07/2022 Concorrido ponto de encontro no fim da década de 1970 até a segunda metade de 1980, a boate Água na Boca deixou saudade na boemia porto-alegrense. Fincada no Centro de Porto Alegre, uma zona rica em bares, porém carente de boates de gabarito (). Os textos do Marcello Campos são fantásticos. (Antônio Estrella Jr.)

Conselho tutelar

As eleições para conselheiros tutelares ocorreram no último domingo em todo o Brasil. Para garantir a prevenção de abuso do poder religioso e a garantia de lisura do pleito, o Ministério Público Federal (MPF) questionou o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre as medidas adotadas para evitar que a situação ocorresse. Importante buscar formas de impedir que pensamentos da classe dominante, tanto religiosa, econômica e política, defina o certo e o errado, o que pode e o que não pode, interferindo em decisões que devam ser individuais ou coletivas. (Cristina Alfama Costa)