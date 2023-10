Série Porto Noite Alegre, Reportagem Cultural, Caderno Viver, Jornal do Comércio, edição de 29/09/2023 Um bar-restaurante de inspiração mexicana, voltado ao público jovem-adulto, a Azteca (1996-2000) deflagrou o movimento boêmio em uma até então pacata rua do bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Logo que abriu, a casa na primeira das três quadras da rua, a poucos metros da Fernando Gomes, virou ponto de encontro de amigos (). Eu curti! Estive lá umas três vezes. De fato, a vida noturna de Porto Alegre já foi diversa e atrativa. Antigamente (até 2004) valia a pena, não apenas pela quantidade de baladas que havia na cidade, mas também porque era mais seguro andar pelas ruas. Outros tempos! (Jonathan Pires)

Nova livraria

Comandada pelos sócios Pedro Nambuco e André Lisboa, a Macun Livraria pretende ser um local de fomento à cultura no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. A operação que começa a operar neste mês contará com livraria, cafeteria e biblioteca, tudo isso em um ambiente aconchegante, que deve abrir as portas na primeira quinzena de outubro. Com foco em uma literatura mais alternativa, o objetivo da Macun é mapear a literatura mundial, fazendo com que a disposição dos livros nas prateleiras seja definida pela nacionalidade dos autores. E não tem combinação melhor do que livro e café. (Isadora Zirbes Linhares)

Livraria II

Que boa notícia! Muito sucesso à Macun! (Silvia Barros)

Livraria III

Eu e minha família estamos ansiosos para conhecer esse novo espaço que, com certeza, fará parte da agenda cultural de Porto Alegre. Parabéns aos empresários por essa iniciativa tão louvável: cultura, educação e é claro, um bom cafezinho. (Joab Evangelista)

Reeleição

JC, 27/09/2023 O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse na semana passada que o Congresso Nacional vai discutir se vale a pena manter ou derrubar a possibilidade de reeleição no Brasil (). Não somente a reeleição deve ser discutida, mas também o número de mandatos que um candidato pode concorrer. (Pedro Ferrapontoff)

Jornalismo local

O Jornal do Comércio presta um grande serviço à população, trazendo valor aos bairros, aos negócios, aos cidadãos, que se veem através das folhas deste nobre jornal. Extremamente grata pelo serviço prestado por vocês! (Danielle Ramos)